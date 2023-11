Cambiaso sorprende tutti alla Continassa verso l’Inter: mentalità da Juve! Lo ha fatto davvero subito dopo il rientro dalla Nazionale

Andrea Cambiaso, dopo la prima convocazione in Nazionale maggiore, non vede l’ora di affrontare il suo primo derby d’Italia da protagonista.

Ieri ha stupito un po’ tutti presentandosi alla Continassa per il primo allenamento della settimana. Era appena rientrato dalla Germania ed era esentato, visto che i primi nazionali sono attesi per oggi, ma nonostante le poche ore di sonno ha voluto esserci nel centro sportivo juventino. Non ha svolto tutto il lavoro però il segnale è importante e conferma la voglia di esserci con l’Inter. Lo riporta La Stampa.

