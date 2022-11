Ecco le parole di Esteban Cambiasso in un evento dell’Inter Club Peppino Prisco, ecco cosa dice dei suoi anni nerazzurri.

Queste le parole di Cambiasso come raccolta dalla Corriere del Mezzogiorno, l’ex calciatore era presente in un evento dell’Inter Club Peppino Prisco, i suoi ricordi: “Stagioni indimenticabili in cui l’Inter è stata protagonista in lungo e in largo. Sono arrivato a Milano nell’agosto 2004 quasi in punta di piedi, l’ambiente nerazzurro era un po’ sfiduciato perché era un periodo non proprio felice sul piano dei risultati. Io mi sentivo molto motivato, non vedevo l’ora di cominciare“.

Conclude così l’argentino: “Giocare nell’Inter è stato per me una sorta di inno del calcio. I colori nerazzurri li porto nel cuore. Sono contento di aver dato tutto me stesso per questa squadra gloriosa e di aver regalato gioie e soddisfazioni ai nostri tifosi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG