Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter Cambiasso sul futuro del giovane Asllani vista la titolarità stasera

Tramite gli studi di Sky Sport, il centrocampista dell’Inter Cambiasso ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti di Asllani.

«Penso che se la sia meritata questa fiducia. Non ha mai parlato, non si è mai lamentato e ha sempre cercato di approfittare dei minuti concessi. Lo scorso anno ha giocato meno, lui però ora può crescere e diventare importante, visto che va di pari passo alla crescita che sta avendo in nazionale dove lui è protagonista e sta comandando il girone».

