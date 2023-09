Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del prepartita di Real Sociedad-Inter, prima gara di Champions League

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video nel prepartita di Real Sociedad-Inter, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così.

LE PAROLE – «Abbiamo già dimenticato il derby, siamo concentrati solo su questa partita. Calhanoglu è fondamentale per noi ma troveremo una soluzione per sostituirlo. Sui social è nato il Mkhitaryanismo? L’unico è l’Interismo, non il Mkhitaryanismo».

