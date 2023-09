Manca pochissimo al calcio d’inizio di Real Sociedad-Inter ed i due tecnici hanno risolto i loro dubbi di formazione.

La Real Sociedad torna in Champions League dopo tante stagioni ma non per questo vuole fare la Cenerentola: gli spagnoli si schierano con un 4-4-2 che vede Kubo ed Oyarzabal in attacco. Asllani sarà il regista per via dell’infortunio di Calhanoglu. L’albanese deve sfruttare al massimo questa chance per dimostrare di poter giocare in questi palcoscenici ed in generale di essere da Inter; nella passata stagione, anche per la presenza di Brozovic, ha giocato pochissimo. Inzaghi cambia due difensori rispetto al derby: Pavard fa il suo esordio con la maglia dell’Inter mentre al centro torna De Vrij. Ci sono diverse sorprese nei nerazzurri rispetto a quanto vociferato alla vigilia: giocano Carlos Augusto ed Arnautovic, ecco le formazioni ufficiali.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino, Barrenetxea; Kubo, Oyarzabal. All. Alguacil.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro. All. Inzaghi.

L’articolo Real Sociedad-Inter, formazioni ufficiali, Inzaghi sorprende proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG