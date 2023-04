L’ex centrocampista nerazzurro Esteban Cambiasso ha parlato di quella che è stata Inter-Benfica: con i nerazzurri in semifinale

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, nel postpartita di Inter-Benfica, Esteban Cambiasso ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro i portoghesi.

LE PAROLE – «Il gol di Barella è l’immagine della serata. Un gol del Benfica in qualsiasi momento sullo 0-0 poteva creare paure, invece ha rassicurato tutti. Recuperare un giocatore come Correa è importante per le partite che ci sono ora, tra Coppa Italia, Champions e campionato. L’Inter ha un calendario comunque difficilissimo».

