Simone Inzaghi ha parlato così della semifinale conquistata dall’Inter ai danni del Benfica in quel di San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita di Inter-Benfica, Simone Inzaghi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla semifinale conquistata.

LE PAROLE – «Si lavora continuamente per l’Inter, per i ragazzi e per i tifosi. Abbiamo fatto un percorso straordinario, che ci ha portato a giocare un grandissimo girone, poi ottavi e quarti contro squadre molto forti. Traguardo meritato».

