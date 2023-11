Esteban Cambiasso è intervenuto negli studi di Sky Sport ha commentato la sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund

Le parole di Esteban Cambiasso intervenuto negli studi di Sky Sport commentando la sconfitta del Milan contro il Borussia Dortmund:

«Ha pagato tantissimo il rigore sbagliato da Giroud, per come si è messa poi la partita ha concesso spazi ad una squadra che chiedeva solo questo. Bisogna valutare bene le avversarie soprattutto a certi livelli, non bisogna sottovalutare nessuno. Poi va dato molto merito anche a quello che ha fatto il Dortmund »

