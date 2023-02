L’ex allenatore e anche calciatore, Giancarlo Camolese parla così a MilanNews.it ecco cosa dice sull’AC Milan.

Sono queste le parole di Giancarlo Camolese ecco cosa dice l’ex tecnico e calciatore a MilanNews.it sul Milan: “Non mi aspettavo una prestazione simile nel derby. Il Milan ha giocatori di alto livello e di solito in queste partite c’è sempre molto equilibrio. Contro l’Inter invece non c’è stato. È un periodo negativo, si vede che molti giocatori stanno giocando al di sotto delle loro possibilità.“

Conclude così: “Giocare a tre o quattro è una possibilità che gli allenatori hanno. Se Pioli è arrivato a farli giocare così non l’ha fatto dall’oggi al domani. Molto probabilmente i suoi giocatori sono stati allenati per poter giocare in un certo modo, facendo questa scelta sulla base di tante considerazioni. La prestazione non è stata all’altezza ma quando i calciatori più importanti giocano male non c’è sistema di gioco che tenga”.

