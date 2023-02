Sono queste le parole di Stefano Pioli, che in conferenza stampa parla così in vista della sfida tra il suo Milan e il Torino.

Ecco le parole di Stefano Pioli, discute così in conferenza stampa l’allenatore del Milan alla vigilia del Torino: “Sono concentrato, positivo e sereno per quello che vedo dai miei giocatori. Non credo interessi come sto io, quello che interessa è come giocherà il Milan. Momenti così capitano nel calcio, bisogno continuare a credere nei miei giocatori e nel lavoro che stiamo facendo. Sappiamo di poter fare di più. Siamo partiti per rivincere il campionato, ma così non sarà.“

Conclude così: “Da domani inizia un nuovo campionato e noi puntiamo ad arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo ripartire con spirito ed entusiasmo. Mancano ancora tante partite, il campionato non finisce domani. Siamo noi i responsabili di quello che riusciremo a fare“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG