All’allenamento mattutino della Juventus, non c’è Allegri per un problema di natura fisica. Per quanto riguarda i giocatori, recuperato Paredes dal fastidio muscolare. Pogba lavora in palestra, resta in forse, al massimo potrà essere solo in panchina. Anche Rabiot lavora in palestra ma non dovrebbe essere in dubbio per la sfida contro la Fiorentina. Miretti resterà fuori almeno un mese puntando gli ultimi giorni del mese.

Nell’allenamento di oggi, sono stati aggregati alcuni giovani della Next Gen, tra cui Mulazzi, Turicchia, Besaggio, Citi, Stramaccioni e Barrenechea. Quest’ultimo, il mediano argentino potrebbe essere nella lista dei convocati per la sfida della Fiorentina della prima squadra. Possibilità anche per Besaggio, ovviamente solamente uno di loro andrà in lista. Anche Bonucci continua a lavorare a parte.

