Sono queste le parole di Guido Vaciago, il direttore di Tuttosport parla così della Juventus dando gli aggiornamenti sul caso.

Ecco le parole di Guido Vaciago, il famoso direttore di Tuttosport parla della situazione della Juventus: “L’hanno chiamato il “sistema Juve” e l’hanno tratteggiato come una diabolica macchina da plusvalenze. Il problema, almeno per chi non vuole fare finta di niente, è che forse sarebbe più onesto chiamarlo “sistema Europa”; perché le plusvalenze, in particolare quelle provenienti da scambi (quelle più sospette, insomma), sono un fenomeno diffusissimo in tutti e 5 i grandi campionati.“

Christian Vieri nella sua BoboTV parla così: “Domenica mi aspetto di vedere una Juve compatta, aggressiva contro la Fiorentina. Se giocano Di Maria, Chiesa e Vlahovic creano, sono bravi. Di Maria mette in condizioni di andare a fare gol o creare qualcosa quando si recupera palla. Chiesa e Vlahovic lo stesso. Voglio che la Juve quando ha la palla vada a fare gol in 6-7 in avanti.“

