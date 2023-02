Sono queste le parole di Giancarlo Marocchi, ecco cosa dice a Sky Sport su Pogba della Juventus, chiedendo verità.

Ecco cosa dice l’ex giocatore Giancarlo Marocchi che su Sky Sport parla di Pogba della Juventus cercando risposte sulla sua lunghissima assenza: “Pogba? Qualcuno della Juve mi dica come stanno le cose realmente. Ogni tanto lo fotografano che fa un paio di allenamenti, ma non è mai stato pervenuto in campo. Non c’è solo il fatto psicologico del -15, ma anche reale dal punto di vista fisico. Allegri quasi mai ha messo in campo quelli più bravi.“

Intanto Sky Sport riferisce su Locatelli che: “Manuel Locatelli è della Juventus: scattato l’obbligo di riscatto. Attivata la clausola che porta nelle casse del Sassuolo 25Mln€, che possono diventare 37,5 grazie ai bonus accordati alla firma del contratto: 5Mln€ sono già maturati lasciandone 7,5 ancora disponibili.“

Come riporta il giornalista argentino di Gaston Edul di ‘Tyc Sports, aumentano le possibilità che Di María giochi ancora un altro anno in Europa. Juventus che resta ovviamente in corsa, ma dipenderà da diversi fattori da qui a fine stagione, come la presenza nelle Coppe Europee.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG