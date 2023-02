Ecco il comunicato ufficiale e l’indiscrezione di Sky Sport sull’infortunio di Fabio Miretti durante la partita tra Salernitana e Juventus.

Questa la nota ufficiale della Juventus attraverso il proprio sito sull’infortunio di Fabio Miretti: “Questa mattina Fabio Miretti, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|Medical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.“

Sky Sport comunque riferisce che la caviglia è gonfia, quindi il giocatore prima di un completo recupero dovrà aspettare circa 3/4 settimane per ritornare in un campo da gioco. Coperta coperta per Allegri che spera di poter finalmente convocare Pogba contro la Fiorentina e spera nel recupero di Paredes almeno per la panchina. Dalla next gen salgono le quotazione di Barrenechea in prima squadra temporaneamente e si lavora su Soulé mezzala.

