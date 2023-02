Sono queste le parole di Beppe Bergomi parla così alla La Gazzetta dello Sport dove discute dell’Inter in generale.

Ecco cosa dice l’ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi, ecco cosa dice alla La Gazzetta dello Sport sull’Inter: “Sono tre anni che l’Inter porta a casa un trofeo ogni stagione e direi che questo punto di partenza non può essere trascurato: vincere non è scontato. Poi se parliamo in ottica scudetto, allora è chiaro che l’Inter poteva e doveva fare meglio. Non è semplice vincere ogni anno quando perdi sempre i pezzi pregiati. Il punto di partenza deve essere tenere i big: Barella, Brozovic, Lautaro, Calhanoglu. Ripartire da loro, anche perché sarà già dura trovare un sostituto di Skriniar…“

De Grandis a Sky Sport parla così di Calhanoglu e Brozovic: “L’Inter, dopo tanti saliscendi, ha ritrovato continuità di risultati e rendimento. E il rientro di Brozovic, il doppio regista, lui e Calhanoglu riporta alla contiana memoria di quando c’erano Brozovic ed Eriksen. Ora quando gli avversari ti mettono un mediano a schermare Brozovic, c’è un altro giocatore che può prendere palla e avviare l’azione. Ora l’Inter ha un’altra idea e dal rientro di Brozovic ne esce più ricca“.

