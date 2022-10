In una intervista a Milannews.it l’allenatore Giancarlo Camolese parla del Milan ecco cosa dice sulla squadra rossonera.

Sono queste le parole di Giancarlo Camolese in una intervista a MilanNews.it dove parla del Milan, ecco le sue parole: “Sarà difficile per entrambe. Il Milan sta bene e si è visto anche il Champions League però anche il Torino è in forma. A Udine ha fatto una grande partita contro una tra le migliori squadre di questo inizio di campionato. Parliamo di una squadra sempre difficile da affrontare. Credo che assisteremo ad una gara complicata. Entrambe per obiettivi diversi vorranno vincere, vedremo due formazioni competitive“.

Conclude così il tecnico: “Credo che Pobega sia stato un rientro importante per il Milan. Tornare dove si è stati bene porta un giocatore ad avere quella voglia di far vedere la propria bravura. Conosce sicuramente la squadra di Juric e le idee del suo ex allenatore. La sfida contro i granata non sarà facile ma Pobega potrà essere un alleato di Pioli per prepararla al meglio“.

