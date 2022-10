Sono queste le parole a SportMediaset del centrocampista del Milan, Tommaso Pobega che rivela anche la sua futura laurea.

In una bella intervista a SportMediaset, Tommaso Pobega centrocampista del Milan discute così in vista del match contro la sua ex squadra: “L’anno scorso è stata una bella stagione, ha instaurato un bel legame con tante persone, ma noi vogliamo fare la nostra partita domani. Troveremo un ambiente caldo, loro saranno molto aggressivi, sarà una partita intensa“.

Sull’essere rimasto in squadra: “Prima del ritiro ho parlato con il club e c’era la volontà comune di andare avanti insieme“.

Conclude sulla laurea il futuro dottore rossonero Tommaso Pobegga: “Ho finito gli esami, ora sto facendo la tesi, spero di consegnarla a metà dicembre e che sia a posto. Penso di laurearmi tra gennaio e febbraio 2023“.

