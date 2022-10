L’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic parla alla CNN del suo futuro e di come si è sentito dopo il primo infortunio.

Sono queste le parole di Zlatan Ibrahimovic alla CNN, l’attaccante svedese del Milan discute così sulla domanda del ritiro: “Voglio essere in salute e, fin quando sarò a quel livello, continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare. Il giorno in cui rallenterò, voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sta rallentando e allora sarò realista.“

Sull’infortunio subito allo United: “È stato il mio primo infortunio importante, quindi tutto era nuovo per me. Quindi non sapevo bene cosa mi aspettava, cosa mi aspettava quando mi sono trovato in quella situazione. All’inizio avevo un po’ di paura perché non sapevo se sarei potuto tornare o cosa sarebbe successo. Ma pian piano ho affrontato la situazione giorno per giorno. È stata più una questione mentale: dovevo mantenere la calma, avere pazienza e, diciamo, fare un allenamento noioso.“

