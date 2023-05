Alessandro Campagna, allenatore della Nazionale italiana di pallanuoto e noto tifoso della Juve, ha parlato così a Tutti Convocati su Radio24.

CAMPAGNA – «Sono contento che si sia chiuso nell’alveo istituzionale e non si sia continuato con i ricorsi con TAR e quant’altro. Non sarebbe convenuto a nessuno. È stata una stagione molto difficile, bene che si sia messo un punto. L’anno prossimo sarà l’anno 1 per la Juve. La forza della Juventus in questi anni di storia è stata la società. Dal punto di vista sportivo la società in questo momento non c’è, quindi bisogna partire da lì».

