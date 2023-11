Campagna: «Pro Recco orgoglio della pallanuoto, un po’ come la Juve per il calcio». Le parole del Ct della Nazionale

Campagna, Ct della Nazionale di pallanuoto e noto tifoso della Juve, a Sky Sport ha fatto un paragone tra i bianconeri e la Pro Recco che ha vinto la Supercoppa Europea di pallanuoto.

CAMPAGNA – «La Pro Recco è l’orgoglio della pallanuoto, un po’ come l’Olimpia Milano nel basket e la Juventus nel calcio. E’ la squadra che ha titoli per poter vincere il titolo di migliore squadra d’Italia, identificata da molti giornalisti tra quelle che meglio rappresentano l’Italia in Europa e nel mondo. La Pro Recco qualche volte meriterebbe di vincerlo».

