Mercato Juve, primo incontro di Allegri con Giuntoli e Manna: ecco cosa vuole l’allenatore per rinforzare la rosa

La Juve è al lavoro anche sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Come svelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, a tal proposito c’è stato già un incontro tra l’allenatore con Giuntoli e Manna per capire cosa fare e come intervenire.

La prima richiesta di Allegri è un centrocampista, viste le squalifiche di Pogba per il doping e di Fagioli per il caso scommesse.

