Campi “stronca” Scamacca: «È come Kean. E Lukaku…». Le dichiarazioni in esclusiva a Juventusnews24

Graziano Campi è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Lukaku e Scamacca.

LUKAKU E SCAMACCA – «Secondo me gli inglesi vogliono trovare un’alternativa a soluzioni già scritte dai giocatori. Lukaku ha già detto che vuole solo l’Inter e Scamacca vuole solo la Roma, però le squadre inglesi non si accontentano delle loro offerte e fanno uscire che ci sono questi interessamenti della Juve. Io non penso che i bianconeri possano prendere il belga che guadagna il doppio di Vlahovic, oltre che per motivi di età. Lui non ha nemmeno intenzione di venire a Torino, quindi la vedo difficile. Scamacca potrebbe essere un investimento, ma come Kean non può fare il titolare della Juve e la Juve non può puntare su Milik per gli infortuni che ha. In questo momento loro come riserve sono più che sufficienti».

