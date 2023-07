Tutti i dubbi da sciogliere per la Juventus 2023/24: il dt Giuntoli dovrà mettere mano in diverse situazioni spinose

E’ ripartita la Juventus, dando ufficialmente inizio alla propria stagione 2023/24 con il ritiro alla Continassa. Una stagione che dovrà inevitabilmente essere diversa da quella conclusasi qualche settimana fa, ricordata si per le penalizzazioni durante l’anno, ma anche per la deludente eliminazione ai gironi di Champions e per i flop nelle semifinali di Coppa Italia ed Europa League. Si dovrà ripuntare in alto, se non alla vittoria dello Scudetto almeno a lottare fino alla fine per il titolo. Prima, però, è tempo di calciomercato e per Giuntoli e lo staff dirigenziale ci sono diversi dubbi sui quali dover fare luce.

LA DIFESA

Confermato Danilo, qui il punto interrogativo è su quello che sarà il futuro di capitan Bonucci. Il difensore, a quanto si dice, non rientrerebbe nei piani tecnici della Juve che verrà e Pirlo sarebbe già al lavoro per convincerlo a sposare il progetto della nuova Sampdoria, che ha l’obiettivo di tornare subito in massima serie. Da capire poi anche cosa ne sarà di Bremer e Alex Sandro. Dovessero arrivare proposte indecenti per il primo verrebbero valutate, mentre il secondo, dopo il rinnovo, non appare interessato a rispondere alle sirene arabe che si sono accese nei suoi confronti. L’intenzione sarebbe quella di interrompere qui il rapporto, ma non è una situazione che si potrà risolvere da un giorno all’altro. Confermato anche Gatti, mentre sugli esterni si lavora all’uscita di Pellegrini. Cambiaso dovrebbe restare e, con l’infortunio di De Sciglio, l’intenzione è quella di acquistare un altro laterale destro.

IL CENTROCAMPO

Qui arriviamo al caso Pogba. Il francese ha iniziato da tempo a lavorare per recuperare dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare il finale della scorsa stagione, ma garanzie sulla sua forma fisica, purtroppo, non ce ne sono ad oggi. Anche lui è seguito con interesse dai club arabi e la Juve, si dice, non si opporrebbe ad una sua partenza visto anche il pesante ingaggio percepito dal numero 10. In dubbio anche Miretti, che potrebbe partire per un’esperienza in prestito. Confermati Locatelli, Fagioli e Rabiot, che ha da poco rinnovato, ai quali si dovrebbe aggiungere anche quel Rovella che Allegri vuole vedere da vicino dopo il rientro dal Monza. In uscita i soliti Zakaria, Arthur e McKennie, esuberi che a bilancio pesano troppo per restare in rosa. Lo svizzero piace e non poco al West Ham e dovrebbe essere il primo a salutare non appena verranno limate le distanze con gli inglesi. L’americano non è interessato al Galatasaray, mentre potrebbe aprire ad una nuova avventura in Premier (Aston Villa) o ad un ritorno in Bundesliga (Borussia Dortmund), con la Juve che vorrebbe ricavare 33 milioni dalla sua cessione (quelli che avrebbe dovuto versare il Leeds per il riscatto). Interessi concreti per il brasiliano, ad oggi, invece non se ne registrano.

L’ATTACCO

Qui tutto ruota intorno a Chiesa e Vlahovic. L’intenzione di Allegri sarebbe quella di continuare a puntare sul 3-5-2, modulo che non esalterebbe le caratteristiche dell’ex Fiorentina, per questo in bilico più che mai. La Premier insiste, con il Newcastle che vorrebbe effettuare una doppietta italiana dopo aver strappato Tonali al Milan. Anche per il serbo tante sirene inglesi, oltre a quelle del nuovo PSG di Luis Enrique che avrebbe fatto il suo nome per puntellare il reparto offensivo con Mbappè e il solito Neymar (sempre che rimangano). Giuntoli, da poco arrivato, non vorrebbe privarsi dei due big, ma sa che allo stesso tempo difficilmente ci si può permettere di rifiutare grosse offerte senza prima la cessione di tutti gli esuberi. Una situazione che, come si può capire, non è semplice da affrontare e che probabilmente terrà con il fiato sospeso i tifosi per tutta l’estate.

