Graziano Campi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni su Chiesa e Vlahovic.

CHIESA VLAHOVIC VIA DELLA JUVE – «Si, ma non per motivi economici. La differenza tra quanto incassi e quanto spendi per sostituire un giocatore non vale la candela. Oggi per Vlahovic la Juve può incassare 70 milioni, ma per sostituirlo deve spenderne 50. Per David del Lille ne chiedono anche di più. E lo stipendio, più in meno, sarebbe in linea. Può cambiare il fatto che si può godere del Decreto Crescita, ma non sono quei 3-4 milioni risparmiati che cambiano il budget per la rosa. Il budget fino all’anno scorso era intorno a 350-360 milioni e quest’anno deve scendere a 300. Sarebbe più utile vendere un giocatore con cui realizzare plusvalenza e tagliare gli stipendi di Arthur, McKennie e Zakaria più Pellegrini si guadagnerebbe di più rispetto a vendere Vlahovic. Lui e Chiesa, comunque, potrebbero andare via per una valutazione tecnica di Allegri, ma è ancora tutto in divenire».

