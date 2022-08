Queste le parole di Carlo Canavesi firma dell’Eco di Bergamo che ha parlato a MilanNews.it, ecco le sue parole sul Milan.

Ecco le parole di Carlo Canavesi, che ha parlato in esclusiva a MilanNews.it, così discute la firma dell’Eco di Bergamo sul Milan in vista della sfida contro l’Atalanta: “Mi aspetto un Milan consapevole dei propri mezzi, un Milan che vuole imporre il proprio ritmo e fare la partita. Può riuscirci perché è squadra che raramente cade in distrazioni ed è brava a colpire nel momento in cui l’avversario commette un errore, che sia tecnico o di posizionamento. Lo ha fatto bene nelle ultime partite contro l’Atalanta e ha le carte in regola per ripetersi“.

sede Milan

Conclude così: “Nella partita giocata a San Siro il maggio scorso sono stati Leao e Theo Hernandez a fare la differenza, la sfida con Hateboer e Toloi sarà centrale anche questa volta. Da tener d’occhio il confronto tra Tonali e Koopmeiners a centrocampo e lo scontro fisico tra Tomori e Zapata“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG