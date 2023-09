Ai microfoni di Calciomercato.it Vincent Candela, ex Roma, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A

Le parole di Vincent Candela, ex Roma, ai microfoni di Calciomercato.it sulla lotta scudetto in Serie A:

«Per lo Scudetto non vedo favorito il Napoli, che ha perso tanto con l’addio di Spalletti. Neanche l’Inter, se non ha vinto negli ultimi 2 anni non credo potrà vincere quest’anno. Le favorite secondo me saranno Juventus e Milan, lotteranno loro per lo Scudetto. Poi spero che la mia Roma risalga…»

The post Candela: «Lotta Scudetto? Per me queste due sono le favorite» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG