Fabio Cannavaro, nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore in Arabia Saudita

Fabio Cannavaro nel giorno dei suoi 50 anni ha raccontato un aneddoto dei suoi temi da allenatore in Arabia Saudita. Le sue dichiarazioni al Corriere della Sera:

HA ALLENATO IN ARABIA – «Ero all’Al Nassr, la squadra dove gioca Ronaldo. Altri tempi: andammo via quasi tutti perché non ci pagavano gli stipendi. Raccontarlo ora sembra un paradosso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG