L’inizio della Champions League in casa Lazio costringerà Maurizio Sarri a varie staffette in diverse zone del campo. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche il ruolo di regista davanti alla difesa non sarà esente da questa logica.

Il titolare resta Danilo Cataldi che nei due anni con Sarri, dopo che Pioli lo lanciò per primo in quella posizione nel 2014-2015, si è ormai specializzato imponendosi ad alti livelli. Tuttavia un importante aiuto alla causa verrà dato anche dal neo arrivato Rovella. L’ex Juve è perfettamente recuperato e vivrà il proprio debutto in biancoceleste allo Stadium sabato pomeriggio.

