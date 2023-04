Cannavaro: «Attacco Italia C’è anche la difesa, quando dopo Chiellini lascerà anche Bonucci». Le dichiarazioni dell’ex Juventus su Supertele

Fabio Cannavaro ha parlato a Supertele su DAZN. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juve sulla Nazionale.

CANNAVARO – «Il problema degli attaccanti in Nazionale c’è sempre stato, sono fasi. In quest’ultimo si fatica un po’ di più. Poi bisognerà vedere in difesa quando Bonucci lascerà la Nazionale dopo che già Giorgio (Chiellini, ndr) lo ha fatto. Il problema è che da qualche parte gli attaccanti bisogna andare a trovarli. Mancini ha fatto bene, Retegui si è messo a disposizione. La cosa non si risolve ora comunque».

