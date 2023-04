Ordine esalta Allegri: «Fa un lavoro alla Ferguson, migliora i giocatori». Le parole del giornalista sull’allenatore della Juve

Franco Ordine a Pressing ha elogiato il lavoro che sta facendo Allegri in questa stagione alla Juve.

ALLEGRI – «Una delle critiche che è stata fatta anche in passato ad Allegri è stata l’incapacità di migliorare i giocatori, io passo sopra ai dettagli tecnici ma quello che sta facendo Allegri in questi mesi dal punto di vista psicologico, è nettamente migliorato nella comunicazione, nel rapporto con i giocatori e sta facendo un lavoro alla Ferguson. Ovvero prendere la squadra, chiuderla in un recinto di cemento armato e la sta proteggendo».

The post Ordine esalta Allegri: «Fa un lavoro alla Ferguson, migliora i giocatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG