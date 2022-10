Le parole di Cannavaro in vista della partita del Benevento con il Como: «La situazione non è facile, in questa settimana è stata molto dura»

Il tecnico del Benevento, Fabio Cannavaro parla in conferenza stampa in vista della delicata partita con il Como. Di seguito le sue parole.

«Se uno vuole bene il Benevento non deve venire allo stadio a contestare né mettere pressione, la situazione non è facile e in questa settimana è stata molto dura a livello psicologico, vedere i giocatori tristi dopo una sconfitta è molto difficile. Tutti sanno cosa ci è scappato di mano, i giocatori non sono superficiali e stanno dando il massimo, ma servirebbe maggiore serenità nell’analizzare la situazione. Il risultato positivo è fondamentale perché ti permette di lavorare bene durante la settimana».

