Le parole del portiere della Fiorentina Terracciano: « Ho sempre lavorato per giocare, sono contento di aver trovato questa continuità»

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina ha risposto sul sito dei viola ad alcune domande postegli dai fan. Di seguito alcune sue risposte.

LOTTARE PER LA MAGLIA – «É un orgoglio vestire questa maglia. Sono contento del rinnovo, sono felice di continuare questa storia».

CONTINUITÁ – «C’è tanto lavoro dietro. Ho sempre lavorato per giocare, sono contento di aver trovato questa continuità. Ho però sempre la stessa mentalità».

PARTITA CONTRO L’INTER – «Sarà una bella partita. Vogliamo fare bene con una grande squadra. Giocheremo in casa e questo sarà un motivo ulteriore per far bene e vincere».

