L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha parlato così dopo il pareggio dei partenopei e la vittoria dell’Inter sulla Lazio

Intervenuto su Sky Sport, Paolo Cannavaro ha detto la sua dopo il pareggio ottenuto dal Napoli contro la Salernitana e dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio.

LE PAROLE –: «Per noi napoletani non ci pesa, festeggeremo sicuramente e non ci fermeremo ad aspettare le prossime partite. Speravamo che sarebbe finita in maniera diversa ma non facciamo drammi, è solo questione di tempo. Dalla TV si è percepita troppa tensione, alcuni giocatori hanno provato poco le loro giocate, anche sull’1-0 si vedeva che giocavano col freno a mano tirato. Il pareggio è giusto. Mi interessava il risultato della partita dell’Inter, poi è partita la festa in attesa della matematica»

