Cannavaro: «Frattesi e Barella Due aeroplani per decollare» Le parole dell’ex capitano azzurro

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter, Fabio Cannavaro, ha espresso il suo parere sull’acquisto di Davide Frattesi e sul mercato nerazzurro.

LE PAROLE- «Frattesi non ha le caratteristiche di Brozovic, ma con Barella hai due aeroplani per decollare. In mezzo Calhanoglu ha personalità. E Asslani può crescere»

