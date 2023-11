L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro si è espresso sulla partenza in campionato dei partenopei

Cannavaro ha parlato a Radio Marte, commentando l’inizio di stagione del Napoli e paragonandolo all’Inter:

«Una piccola preoccupazione, guardando i numeri, ci deve essere. La statistica, però, dice anche che è difficile ripetersi e che soltanto la Juventus è riuscita a vincere per diversi anni di fila. I tifosi del Napoli volevano un Napoli che partisse con il ritmo dell’Inter, ma ci sono ancora tanti punti a disposizione: questa situazione non deve passare per un fallimento tecnico, bensì per un elemento di motivazione ulteriore».

