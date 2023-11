Cannavaro: «Inter più attrezzata, la Juve sta facendo meglio. E lo scudetto…». Le dichiarazioni dell’ex difensore

Cannavaro, ex difensore di Juve e Inter, in un’intervista a Sportmediaset ha parlato dei bianconeri e dei nerazzurri in chiave lotta scudetto. Queste le sue dichiarazioni ad una settimana dal derby d’Italia dello Stadium.

CANNAVARO – «L’Inter è la squadra più attrezzata. La Juve è quella che sta facendo meglio. Lotta scudetto? Ci sono pure Milan e Napoli che possono rientrare, il campionato è ancora lungo».

The post Cannavaro: «Inter più attrezzata, la Juve sta facendo meglio. E lo scudetto…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG