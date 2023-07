Cannavaro Karagumruk, salta l’accordo per il dopo Pirlo. I dettagli sull’ex Juventus, ecco gli aggiornamenti

È saltata la trattativa tra Cannavaro e il Karagumruk per l’arrivo in panchina dell’ex Juventus. Come riportato da Sky Sport, le parti non hanno trovato l’intesa totale per quanto riguarda la composizione dello staff.

Dopo l’addio a Pirlo, dunque, salta la pista Cannavaro per la società turca.

The post Cannavaro Karagumruk, salta l’accordo per il dopo Pirlo. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG