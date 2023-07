Frattesi Inter, 25 milioni più una contropartita. Ecco l’offerta che ha convinto il Sassuolo, gli ultimi aggiornamenti

Mancano soltanto da limare gli ultimi dettagli per il trasferimento di Frattesi all’Inter. Come riportato da Sky Sport, il giocatore si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato dai nerazzurri 8 milioni.

Bruciata la concorrenza della Juve e di tutte le pretendenti: sono ore decisive per l’affare Frattesi-Inter.

