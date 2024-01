Durissimo l’ex difensore della Juventus Fabio Cannavaro, ecco la polemica su Calciopoli e lo Scudetto poi andato all’Inter

Non ha dubbi l’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Fabio Cannavaro. Nella sua intervista ad ADSportsTV ha parlato così di Calciopoli e lo Scudetto poi andato all’Inter.

LE PAROLE – «Eravamo una squadra che non aveva bisogno di nessuno, eravamo talmente più forti degli altri che comunque riuscivamo a vincere. C’è tanta amarezza perché quando vedo che tra 2004 e 2006 non ci sono trofei… Però per me resta quello scudetto, ho ancora la medaglia in casa. Anzi dovrei averne due…».

