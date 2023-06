Canovi: «Addio Maldini e Massara Giusto non continuare se…». Le parole dell’operato di mercato sulla situazione in casa Milan

Alessandro Canovi ha parlato ai microfoni di TMW degli addii di Maldini e Massara dal Milan. Ecco le parole dell’operatore di mercato:

«Il Milan e l’addio di Maldini e Massara Se la proprietà pensa di attuare delle modalità di investimento differenti è giusto non continuare. Hanno raggiunto la semifinale di Champions e vinto uno Scudetto, il bilancio è assolutamente positivo. Non è facile da spiegare. Ma la proprietà ha adottato questo metodo di gestione. Le idee non combaciavano con quelle di Maldini e Massara. Sullo scouting Moncada è molto capace. Ma adesso avrà più potere Pioli nella gestione quotidiana e degli avvenimenti che in un club si verificano»

