Giuntoli Milan, De Laurentiis: «Ha un contratto con noi fino al 2024». Le parole del presidente del Napoli sul suo ds accostato al club rossonero

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giuntoli, accostato al Milan dopo l’addio di Massara. Ecco le parole del presidente del Napoli:

«Lui è un direttore sportivo, ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, quindi non vedo il motivo della domanda. Ma perché dobbiamo parlare del direttore sportivo? Noi siamo qui per parlare dell’Abruzzo, non per parlare del direttore sportivo o dell’allenatore. Ho già detto ciò che è. Voi siete venuti qui per partecipare a una conferenza stampa sul ritiro. Il Napoli è considerato il 17esimo club al mondo, perché si deve parlare del direttore sportivo? Una figura per quanto importante non centrale per la prossima stagione, che non sarà basata su un direttore sportivo».

