L’agente FIFA Dario Canovi ha detto la sua sul prossimo campionato di Serie A sostenendo che i nerazzurri si sono mossi meglio di tutti sul mercato.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto procuratore Dario Canovi ha fornito un’analisi dettagliata sulle recenti manovre di mercato delle principali squadre di Serie A, mostrando le sue percezioni e previsioni su quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro del calcio italiano.

Il derby d’Italia per il difensore

Canovi ha iniziato parlando del grande colpo di scena che ieri ha riguardato Juan Cabal, il difensore colombiano passato alla Juve dopo essere stato ad un passo dall’Inter. In realtà l’agente afferma che anche la Lazio aveva mostrato interesse per il giocatore. Il procuratore non è certo che per la manovra dei bianconeri si possa parlare di “sgambetto“; episodi simili se ne vedono a bizzeffe nel mondo del calcio e non solo tra acerrimi rivali.

Mehdi Taremi

Chi sta agendo meglio sul mercato italiano

Il procuratore ha espresso la sua ammirazione per le mosse di mercato dell’Inter, sottolineando gli acquisti di Zielinski e Taremi come particolarmente azzeccati. Parallelamente però Canovi ammette di stravedere per i due centrocampisti appena comprati dalla Juventus, ovvero Khephren Thuram e Douglas Luiz: quest’ultimo, secondo Canovi, “potrebbe diventare uno dei giocatori più importanti del nostro campionato”.

Sugli azzurri

Interpellato sul Napoli, l’agente FIFA ha detto la sua sul reparto offensivo dei campani: l’addio di Osimhen non è scontato dato l’enorme stipendio percepito. Se il nigeriano restasse potrebbe produrre uno stallo non positivo; in caso di partenza si parla molto dell’arrivo di Lukaku, definito “una garanzia” da Canovi per Conte.

