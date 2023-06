Canovi: «La partenza di Tonali ci fa capire che l’Inghilterra è un altro pianeta». Le parole dell’agente Fifa

Dario Canovi ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell’addio di Tonali dal Milan e il passaggio al Newcastle. Ecco le parole dell’agente Fifa:

«Ormai se vedo Tonali, l’immagine del Milan, partire così, per tanti soldi in una squadra forte come il Newcastle, ma non è certo il Liverpool, una delle due di Manchester, o il Chelsea, ci rendiamo conto che l’Inghilterra sia di un altro pianeta calcistico»

