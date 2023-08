L’agente Alessandro Canovi è intervenuto in merito alla possibile nuova squadra di Romelu Lukaku, dopo la rottura con l’Inter

Resta ancora da scoprire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, che dopo la rottura con l’Inter è rimasto (malvolentieri) al Chelsea e aspetta una sistemazione: ecco cosa dice a riguardo l’agente Alessandro Canovi. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a TMW Radio.

LE PAROLE – «Roma Affare complicato, giocatore indesiderato al Chelsea, Pochettino ha fatto dichiarazioni forti su giocatori fuori rosa come Lukaku. A livello di ingaggio sono pochi i club che possono permetterselo, il PSG ha fatto già grandi acquisti, come centravanti andranno su un altro tipo di giocatore. A Romelu non rimane molto, solo la Juve può effettivamente permetterselo ma deve piazzare Vlahovic. La sua dimensione è l’Italia, ma nessuno qui può permetterselo se non la Juventus. L’Arabia può essere una via d’uscita, ma non credo sia l’Eldorado che tutti si immaginano».

