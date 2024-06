L’ex allenatore Fabio Capello celebra le prestazioni di diversi calciatori nerazzurri e non solo.

Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha sottolineato come la coppia Calafiori-Bastoni se la sia cavata alla grande contro l’Albania. “La targa “BC” in difesa sicuramente porta bene all’Italia: dopo Bonucci-Chiellini, ecco Bastoni-Calafiori. Dalla coppia che ha trionfato a Wembley nel 2021 a quella che ha guidato l’altra sera l’Italia nel debutto vincente contro l’Albania. Ma superato l’esame Armando Broja, il livello di difficoltà cresce, un po’ come succede nei videogiochi. Il prossimo esame si chiama Alvaro Morata, uno che ha subito segnato nell’esordio contro la Croazia e che conosciamo benissimo. Alvaro è veloce, gioca bene con la squadra e soprattutto segna. Agli azzurri servirà ancora più attenzione giovedì“.

Alessandro Bastoni

La chiave

“Una cosa è certa: Bastoni e Calafiori hanno giocato un’ottima prestazione contro l’Albania, anche grazie al prezioso filtro del centrocampo e di un super Nicolò Barella in versione Inter. Luciano mi è sembrato giustamente soddisfatto dopo il successo di Dortmund. A parte l’inizio e la fine, l’Italia dietro non ha corso pericoli. Bastoni e Calafiori, in coppia, sono un valore aggiunto con la palla tra i piedi. Tanto l’interista quanto il bolognese non si limitano a passaggi orizzontali di due metri. I due azzurri sono coraggiosi, possiedono un ottimo calcio e appena possono verticalizzano. E giocare velocemente la palla in avanti, è il miglior modo per mettere in difficoltà i centrocampisti avversari e per agevolare i propri compagni”.

