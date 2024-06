Pavard ricorda con orgoglio che, come Giroud, ha vinto al primo anno in Italia lo scudetto ma lui a differenza dell’ex Milan ha la seconda stella.

Il finale di stagione è stato decisamente amaro per il Milan. Assistere alla festa scudetto dell’Inter, in casa propria e nel derby, è stato qualcosa che ha lasciato ferite profonde nei cuori dei supporter rossoneri. Come se non bastasse, sponda nerazzurra, arrivano continue “battute” e frecciate a ricordare quanto è stato dolce il trionfo dello scorso aprile.

Pavard punzecchia Giroud

Intervistato da Canal Plus, Benjamin Pavard è ritornato alla festa scudetto nerazzurra e in particolare ad un singolare confronto con il connazionale Olivier Giroud che ha appena salutato il Milan per volare in MLS. Il terzino di Simone Inzaghi ha affermato che“Giroud ha vinto lo scudetto il primo anno che è arrivato, io ho vinto lo scudetto il primo anno che sono arrivato. Ma io ho la seconda stella”.

Benjamin Pavard

Il trionfo storico dell’Inter

Ogni scudetto regala un carico di emozioni, adrenalina e passione incredibile. Lo scudetto vinto dal Milan ha certamente fatto ai colori nerazzurri, le lacrime su tutte di Lautaro al termine di quel campionato sono un vivido ricordo. Vincere però uno scudetto in un derby, contro i rivali di sempre, in casa loro oltretutto, non ha prezzo. SE poi quello scudetto vale la seconda stella non può che rendere la vittoria mitologica. Non se la prenda il buon Giroud ma…lo scudetto dell’Inter ha senza dubbio un peso diverso, più profondo e verrà ricordato per sempre dai tifosi dell’Inter e non solo.

