L’ex allenatore Fabio Capello commenta la vittoria di mercoledì scorso ma tira le orecchie al tecnico nerazzurro.

Fabio Capello a Sky Sport è tornato su Salisburgo-Inter; ecco le sue impressioni. “Cinque cambi sono troppi, non ho visto un’Inter fluida. Già tre giocatori diversi in una formazione titolare sono tanti, si è vista una squadra solida ma non bella come siamo stati abituati. Quando sono entrati i titolari la partita è stata vinta, questo sicuramente è un dato positivo: se si vince si può essere contenti perché chi è entrato dopo è anche meno affaticato rispetto alla prossima partita“.

La Thu-La

“Lautaro e Thuram fanno la differenza, il francese migliore in campo. E l’argentino prima è stato fermato dal portiere avversario sulla traversa, poi ha segnato su rigore. Ma anche quelli bisogna segnarli, quindi lui è stato bravo. Martinez è importante per la squadra, si muove in maniera perfetta in campo. Si muove e si fa vedere sulla profondità, si integra perfettamente con Thuram e insieme fanno sembrare tutto facile, questa è la forza dell’Inter. Ora attenzione alla Real Sociedad che è una squadra molto pericolosa, bisogna arrivare primi nel girone per incontrare una squadra meno forte“.

Lautaro Martinez

Miglioramenti

“Lautaro ha detto che la squadra ha capito l’allenatore e la società gli ha prolungato il contratto quindi tutti contano su di lui. Lo spirito di squadra si sente dalle parole dell’argentino, vuol dire che c’è una radice profonda che dà linfa a chi arriva e tutti sanno dove sono e cosa devono fare. È fondamentale: avere un gruppo che dà l’esempio è importante, sono tutti convinti della loro forza e della loro unione. L’Inter ha dimostrato di avere sostituti all’altezza e possono continuare ad essere la squadra da battere, non c’è una grossissima differenza di livello tra il titolare e la riserva“.

L’articolo Capello: “Cinque cambi sono troppi, l’Inter non era fluida, lo spirito di squadra si sente nelle parole di Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG