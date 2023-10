Capello: «Contro il Genoa un Milan con più spirito…». Le parole dell’ex tecnico rossonero sui rossoneri, leader del campionato

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il Milan di quest’anno, confrontandolo con quello vincitore dello scudetto nel 2022. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Contro il Genoa ho visto un Milan con più spirito, più volontà, più sacrificio. In questo la squadra è cresciuta. Poi è vero che è la qualità a fare la differenza, ma la voglia conta. Sul primo aspetto, quello della qualità, è Leao il primo, forse l’unico, capace di decidere con una giocata: va preso così com’è, sembra abulico e poi si infiamma. Theo Hernandez l’ho visto spingere meno, mi pare frenato o comunque sotto i suoi standard. Rafa invece ha creato quasi tutte le palle gol della squadra. Segna, fa assist, dà assistenza ai compagni, mette paura agli avversari costretti a raddoppiare, ci sono momenti in cui è incontenibile. In più Pioli ha anche una rosa allargata, con dei titolari aggiunti. La cosa sorprendente è come si sono integrati in fretta, da subito sono stati parte della squadra: bravi a essere capaci di offrire fin dall’inizio il loro contributo»

