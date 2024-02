Capello: «De Laurentiis era geloso della vittoria di Spalletti e Giuntoli». La frecciata dell’ex allenatore della Juve

Capello dagli studi di Sky Sport ha lanciato una frecciata in direzione del presidente De Laurentiis per quanto successo al Napoli fino a questo momento della stagione dopo la vittoria dello scudetto dell’anno scorso. Queste le parole dell’ex allenatore della Juve.

CAPELLO – «Il presidente era ingelosito dalla vittoria di Spaletti e Giuntoli. Sono andati via tutti e due e allora vuole far vedere che non sono loro, ma lui che sceglie gli allenatori e il resto».

