L’ex allenatore Fabio Capello ha celebrato la grande partita fatta dai nerazzurri mercoledì scorso contro il Milan.

Fabio Capello ha parlato di Champions League alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter è la squadra più forte tra le italiane, almeno se restiamo all’analisi dei singoli giocatori e della qualità di una rosa completa. Se gioca con l’intensità che ha mostrato nel primo tempo di mercoledì sera, senza lasciare spazi agli avversari, credo che in una partita singola possa giocarsi le sue chance contro chiunque”.

esultanza gol Lautaro Martinez

“Chi sarebbe meglio affrontare in caso di passaggio in finale? Credo che il Real, tatticamente, sia molto attento e preparato e non ti permette di avere spazi. Il Manchester City, però, pressa molto e, se non la prepari bene, non ti fa giocare. Servirebbe una preparazione tattica perfetta perché nella squadra di Guardiola c’è forza, c’è potenza. Chi potrebbe giocare nel City tra i giocatori dell’Inter? Sicuramente Calhanoglu, che ha qualità, velocità e forza per poter giocare. Dzeko lo ha già fatto anche se ora ha un’altra età. Poi, certo, Lautaro potrebbe giocare nel City e ci metto anche Onana. Più Bastoni, per potenziale ed età“.

